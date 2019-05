Juventus Turin: Cristiano Ronaldo mit emotionaler Abschiedsbotschaft an Massimiliano Allegri

Im Sommer ist die Liaison zwischen Juventus und Allegri Geschichte. Cristiano Ronaldo findet emotionale Worte für den scheidenden Coach.

Superstar Cristiano Ronaldo von hat sich in einem emotionalen Statement von Massimiliano Allegri, dem scheidenden Trainer der Alten Dame, verabschiedet.

"Danke, Trainer! Wir hatten nur ein gemeinsames Jahr, aber es war außergewöhnlich, weil Sie ein großer Trainer und ein großartiger Mensch sind", schrieb der Portugiese in einem Post auf Instagram und fügte an: "Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten."

Allegri und Juventus gehen nach fünf Jahren getrennte Wege

Am Freitag wurde bekannt, dass Juve und Allegri nach Ende der aktuellen Saison, in der die Bianconeri die achte Meisterschaft in der Serie A in Folge perfekt gemacht hatten, getrennte Wege gehen. Für Allegri, der 2014 das Zepter in Turin übernahm, war es der fünfte Ligatitel in Serie.

Der Vertrag des 51-Jährigen bei Juventus war ursprünglich noch bis 2020 datiert. Präsident Andrea Agnelli sprach von "der schwierigsten Entscheidung seiner Juve-Zeit".