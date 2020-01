Juventus Turin vs. Cagliari Calcio: TV, LIVE-STREAM, Ticker, Aufstellungen - die Serie A heute live sehen

Cagliari Calcio gastiert am Montag in der Serie A bei Juventus Turin. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Der amtierende Meister empfängt am Montag Calcio. Anstoß der Partie am italienischen Feiertag La Befana ist um 15 Uhr im Allianz Stadium in Turin.

In der könnte in dieser Saison die jahrelange Dominanz von Juventus durchbrechen. Mit jeweils 42 Punkten liefern sich die beiden Vereine ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, doch auch Cagliari Calcio (29) ist derzeit im oberen Bereich der Tabelle anzutreffen. Werden die Gäste aus Sardinien am Montag zum Stolperstein für Juventus?

In der Serie A ist Cagliari Calcio zu Gast bei Juventus Turin: In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr über die Übertragung der Partie live im TV und im LIVE-STREAM wissen müsst. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams, sobald diese bekannt sind.

Juventus Turin vs. Cagliari Calcio heute live: Die Daten zur Serie A

Duell Juventus Turin - Cagliari Calcio Datum Montag, 6. Januar 2020 | 15 Uhr Ort Allianz Stadium, Turin Zuschauer 41.507 Plätze

Juventus Turin vs. Cagliari Calcio heute live im TV sehen - geht das?

Für alle Fans des italienischen Fußballs gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten: Das Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und Cagliari Calcio wird am Montag nicht im Free- oder Pay-TV zu sehen sein, da keiner der etablierten Kanäle die Serie A im Programm führt.

Doch deshalb müsst Ihr nicht auf die Begegnungen aus dem italienischen Oberhaus verzichten. Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der Serie A gesichert und wird daher Juventus vs. Cagliari live und in voller Länge übertragen.

Wie mit DAZN zudem eine Übertragung auf Eurem TV-Gerät möglich ist, könnt Ihr im nächsten Abschnitt nachlesen.

Juventus Turin vs. Cagliari Calcio heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Wie bereits erwähnt könnt Ihr das Duell zwischen Juventus Turin und Cagliari Calcio am Montag bei DAZN schauen. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der Serie A auf seiner Plattform und sollte daher Eure erste Anlaufstelle sein, wenn Ihr nicht auf den italienischen Fußball verzichten möchtet.

Die Übertragung beginnt am Montag bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 15 Uhr erfolgen wird. Diese Zeit nutzt DAZN, um Euch mit allen wichtigen Infos rund um die Partie zu versorgen. Anschließend führen Euch Kommentator Carsten Fuß und Experte Helge Payer durch die kompletten 90 Minuten.

Um jedoch live dabei zu sein, braucht Ihr ein DAZN-Abo, das es für Neukunden einen Monat lang kostenlos gibt. Anschließend zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich und kommt in den Genuss des kompletten Angebots von DAZN. Neben der Serie A hat der Streamingdienst auch und die sowie die und im Programm.

Und auch, wenn Ihr Euch darüber hinaus für andere Sportarten interessiert, seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse: Neben Fußball zeigt DAZN nämlich auch die NFL, NBA und NHL sowie viele weitere Sportereignisse.

DAZN-Streams auf dem TV-Gerät schauen

Die Streams könnt Ihr am PC über den normalen Browser abspielen. Für Smartphones und Tablets sowie Smart-TV-Geräte stehen die passenden DAZN-Apps kostenlos im App Store und Google Play Store zur Verfügung. Zusätzlich ist es auch über die Playstation und den Amazon Fire TV Stick möglich, die Übertragungen entspannt vor dem TV zu verfolgen.

Ihr könnt das Duell zwischen Juventus und Cagliari am Montag nicht live sehen oder möchtet Euch die Begegnung nochmals in Ruhe anschauen? Bei DAZN ebenfalls kein Problem. Der Streamingdienst stellt Euch die Highlights der Partie bereits wenige Minuten nach dem Ende zur Verfügung, zudem könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten im Re-Live zu Gemüte führen.

Juventus Turin vs. Cagliari Calcio im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die Serie A nicht im LIVE-STREAM bei DAZN sehen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch ohne Stream immer auf dem Laufenden. Damit verpasst Ihr bei Juventus vs. Cagliari kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung.

Der LIVE-TICKER ist aber auch eine interessante Ergänzung zum Live-Bild, denn wir präsentieren Euch stets aktuelle Daten und Statistiken zur Partie. Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß findet Ihr den Ticker auf Goal.com. Zudem könnt Ihr über die kostenlose Goal-App für iOS und Android auf den Ticker zugreifen.

Juventus Turin vs. Cagliari Calcio heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Juventus:

Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Demiral, Sandro - Pjanic, Rabiot, Matuidi, Ramsey - Dybala, Ronaldo

Aufstellung Cagliari:

Olsen - Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini - Cigarini, Rog, Nandez, Nainggolan, Joao Pedro - Simeone