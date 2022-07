Juventus Turin will Alvaro Morata offenbar erneut ausleihen

Juventus Turin soll an einer erneuten Leihe von Alvaro Morata interessiert sein. Der Spanier spielt bei Atleti nur die fünfte Geige.

Aller guten Dinge sind drei - das könnte auch bald im Fall von Juventus Turin und Alvaro Morata gelten! Nachdem die zweijährige Morata-Leihe von Atletico Madrid abgelaufen ist, versucht die Alte Dame laut Tuttomercato jetzt den spanischen Angreifer noch einmal auszuleihen.

Am 1. Juli kehrte Morata offiziell zu Atletico zurück, und war voller Tatendrang. "Ich bin sehr motiviert und kann es kaum erwarten, mit dem Training zu beginnen. Ich bin mir sicher, dass es ein großartiges Jahr werden wird", sagte der Mittelstürmer.

Der spanische Nationalspieler soll aber insgeheim mit einer Rückkehr zu Juventus Turin liebäugeln, auch da er laut der Marca hinter Joao Felix, Antoine Griezmann, Angel Correa und Cunha nur der fünfte Stürmer von Atletico-Trainer Diego Simeone sei.

Obwohl Juventus die bei 35 Millionen Euro liegende Kaufoption für Morata nicht zog, wollen die Turiner den 29-Jährigen nicht aufgeben und Atletico von einer erneuten Leihe überzeugen. Auf Wunsch von Juve-Trainer Massimiliano Allegri soll es bereits neue Kontakte zwischen den Morata-Beratern und Juventus gegeben haben.

Nach Informationen von GOAL und SPOX beobachtet Juventus die Situation um den Spieler ganz genau. Morata, dessen Vertrag bei Atletico noch bis 2024 läuft, spielte von 2014 bis 2016 und eben in den beiden vergangenen Jahren bereits zweimal für die Norditaliener, für die er in vier Jahren 59 Tore in 185 Spielen erzielte.