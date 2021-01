Juventus verpflichtet Sturmtalent Marley Ake per Tauschgeschäft von Olympique Marseille

Die Bianconeri holen einen talentierten Angreifer und geben im Gegenzug einen offensiven Mittelfeldmann ab.

Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin hat das französische Sturmjuwel Marley Ake von Olympique Marseille verpflichtet. Dies bestätigten die Bianconeri am Donnerstagnachmittag offiziell. Ake unterschreibt bei Juve einen bis 2025 gültigen Vertrag.

Eine Ablöse für den 20 Jahre alten Angreifer fließt praktisch nicht, er kommt im Rahmen eines Tauschgeschäfts: Juventus gibt im Gegenzug den italienischen U19-Nationalspieler Franco Tongya (18) an OM ab. Der Marktwert der Spieler wird von den Klubs jeweils auf acht Millionen Euro taxiert. Tongya spielte bislang für die U23 der Turiner.

Juventus Turin: Marley Ake spielte für Marseille in der Champions League

Für jene U23 ist zunächst auch Ake eingeplant. Der Linksaußen, der auch im Sturmzentrum einsetzbar ist, absolvierte in dieser Saison 13 Pflichtspiele (neun in der Liga, vier in der Champions League) für Marseilles Profis, blieb dabei aber ohne Torerfolg.

Ake kam 2018 von AS Beziers zu OM. Im Oktober 2019 lief er zum bislang einzigen Mal für Frankreichs U19-Nationalmannschaft auf.