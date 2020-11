Bericht: Juventus will Eduardo Camavinga statt Paul Pogba

Juventus Turin plante angeblich eine Rückholaktion von Paul Pogba. Nun sollen sich die Bianconeri stattdessen auf Eduardo Camavinga fokussieren.

Italiens Rekordmeister hat offenbar Eduardo Camavinga von anstelle von Paul Pogba ( ) zum Wunschspieler Nummer eins erklärt. Das berichtet die Turiner Tuttosport.

Demnach sollen die Juve-Bosse Pavel Nedved und Fabio Paratici eine Rückholaktion Pogbas als zu kostspielig erachten. Stattdessen buhle man nun um dessen Landsmann Camavinga.

Eduardo Camavinga

Dabei sieht sich die Alte Dame mit namhafter Konkurrenz konfrontiert. Neben dem italienischen Serienmeister soll auch Real Madrid Interesse an einer Verpflichtung des Top-Talentes haben.

Der 18-Jährige, dessen aktueller Vertrag im Sommer 2022 ausläuft, soll derweil nach Informationen von L'Equipe kurz vor der Unterzeichnung eines neuen Arbeitspapiers stehen. Der neue Kontrakt in Rennes soll dann bis 2023 laufen.

Eduardo Camavinga hält sich bedeckt

Camavinga selbst äußerte sich zu den zahlreichen Transfergerüchten um seine Person wie folgt: "Die großen Vereine lassen mich träumen, aber ich kann keinen konkreten Klub nennen, bei dem ich meine Zukunft sehe."

Der Franzose, der jüngst für die A-Nationalmannschaft seines Landes debütierte, zählt zu den am meisten umworbenen Talenten der Welt. In der laufenden Saison erzielte er in neun Einsätzen einen Treffer.