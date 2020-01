Juventus-Trainer Maurizio Sarri: Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala mit Schwierigkeiten? "Ein Mythos"

Juventus-Trainer Maurizio Sarri sieht keine Probleme darin, Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala gemeinsam auf den Platz zu schicken.

Juventus-Trainer Maurizio Sarri ist überzeugt, dass Cristiano Ronaldo und Paulo Dybala keine Probleme haben, gemeinsam auf dem Platz zu stehen. "Ich halte es für einen Mythos, dass die beiden Schwierigkeiten haben, gemeinsam zu spielen", sagte Sarri auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit Parma am Sonntag.

"Mit Dybala und Ronaldo haben wir weniger Spieler in der Mitte, aber mit beiden zuletzt mehr Chancen kreiert und mehr Tore geschossen", zeigte sich Sarri mit den Leistungen seiner Spieler zufrieden. Er betonte: "Sie haben auch mit Higuain getroffen, ich sehe keine Probleme."

Sarri mit Lob für Dybala: "Macht es immer sehr gut"

Der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner Ronaldo befindet sich in dieser Saison erneut in bestechender Form und kommt bereits auf 14 Tore in 16 Spielen in der . Auch Dybala verbucht nach 25 Spielen in allen Wettbewerben bereits elf Tore auf seinem Konto. "Er macht es immer sehr gut", lobte Sarri den 26-Jährigen.