Al-Hilal will offenbar Trainer Massimiliano Allegri von Juventus Turin abwerben

Nach zahlreichen Spielern scheinen sich saudische Vereine nun auch nach den besten Trainern in Europa umzusehen.

WAS IST PASSIERT? Der saudi-arabische Klub Al-Hilal will Juventus-Turin-Coach Massimiliano Allegri offenbar mit einer 90-Millionen-Euro-Offerte für drei Jahre in die Liga locken. Das berichten italienische Medien am Sonntag. Sollte der Deal zustande kommen, wäre Allegri der am besten bezahlte Coach der Welt. Kontakte mit Vertretern von Al-Hilal hatte Allegri in diesen Tage angeblich in Monte Carlo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Fußballlehrer war 2021 zu Juve als Nachfolger des erfolglosen Trainers Andrea Pirlo zurückgekehrt. Aber auch Allegri konnte bei der Alten Dame das Steuer nicht herumreißen. Unter Allegri verfehlte Juve in den letzten zwei Saisons den Scudetto.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Saudi-Arabien hat nach dem Transfer von Cristiano Ronaldo im Januar in diesem Sommer weitere Topspieler wie Karim Benzema, N'Golo Kante und Ruben Neves in die heimische Liga geholt. Der portugiesische Nationalspieler Neves war erst am Freitag von den Wolverhampton Wanderers aus der englischen Premier League zu Rekordmeister Al-Hilal gewechselt. 55 Millionen Euro soll Neves kosten.