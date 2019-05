Juventus-Trainer Massimiliano Allegri: "Ajax hatte Glück"

Ajax steht in der Champions League kurz vor dem Einzug ins Endspiel. Für Juve-Trainer Massimiliano Allegri spielte das Glück dabei eine große Rolle.

Für Trainer Massimiliano Allegri von ist der Halbfinal- und eventuell bevorstehende Finaleinzug von in der auch mit einer gehörigen Portion Glück verbunden.

"In der Champions League läuft es manchmal einfach perfekt", sagte er bei Sky Italia. "Ajax traf auf uns, als wir fünf Verletzte hatten, anschließend spielen sie in London bei Tottenham, das ohne seine beiden besten Stürmer auskommen muss und nach 15 Minuten einen Top-Verteidiger verliert", fügte er hinzu.

Allegri: "Ajax ist ein gutes Team, aber sie hatten Glück"

Diese Umstände halfen den Niederländern seiner Ansicht nach, erstmals seit 1996 wieder die Chance auf das Erreichen des Endspiels in der Königsklasse zu haben. "Ajax ist ein gutes Team, aber sie hatten Glück, dorthin zu gelangen, wo sie jetzt sind", so Allegri.

Das Hinspiel im Halbfinale bei den Spurs gewann Ajax mit 1:0, am kommenden Mittwoch steht das Rückspiel an. In der Runde zuvor warf die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag Allegris Juve aus dem Wettbewerb.