Nach dem bevorstehenden Transfer von Mittelfeldspieler Arthur (FC Barcelona) hat der italienische Rekordmeister in Felix Correia offenbar bereits den nächsten Neuzugang gefunden. Wie Sky-Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, wird der 19-jährige Angreifer von bereits am Sonntag die medizinische Untersuchung absolvieren.

A swap deal between @juventusfc and @ManCity between two young players: #PabloMoreno-#FelixCorreia, medicals today. Moreno will later go on loan to @GironaFC @SkySport @SkySports