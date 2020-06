Juve-Star Paulo Dybala bestätigt Angebote von Manchester United und Tottenham

In der vergangenen Saison lief es für Paulo Dybala bei Juventus nicht gut. Deshalb waren einige Top-Klubs am Argentinier dran, wie er nun bestätigte.

Paulo Dybala von hat bestätigt, dass es im vergangenen Sommer unter anderem von und Tottenham Angebote für ihn gegeben hat. "Einige Vereine waren an mir interessiert, darunter Manchester United und Tottenham", sagte der Argentinier CNN.

"Die Gespräche zogen sich lange hin. ist dann auch noch aufgetaucht", ergänzte der Offensivspieler. Dybala machte klar, dass der Klub ihn habe abgeben wollen, während er selbst bei der Alten Dame bleiben wollte. "Ich hatte kein gutes Jahr, aber ich wollte den Verein nicht so einfach verlassen", erklärte er.

Dybala: "Juventus hatte andere Absichten"

Juventus habe versucht, ihn für viel Geld abzugeben. "Für mich war das nicht leicht, denn Juventus hatte andere Absichten als ich", gestand Dybala. Ein Deal kam jedoch nicht zustande, sodass der 26-Jährige auch in der aktuell unterbrochenen Saison bei den Bianconeri im Kader steht. "Seitdem Sarri da ist, habe ich mich gut entwickelt", freute sich Dybala, dass er unter dem neuen Juve-Coach arbeiten durfte und seine gute Form wiederfand.

In der aktuellen Spielzeit kommt Dybala in 24 Liga-Spielen in der auf starke 16 Scorerpunkte (sieben Tore, neun Assists).