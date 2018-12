Juventus-Sportdirektor Paratici: CR7 inszenierte Wechsel selbst

Seit Sommer 2018 spielt Cristiano Ronaldo für Juventus Turin. Nun hat Sportdirektor Fabio Paratici verraten, wie der Deal zustande kam.

Juventus Turins Sportdirektor Fabio Paratici hat hat in eine Interview verraten, wie der Wechsel von Cristiano Ronaldo zustande gekommen ist. "Als wir uns mit Jorge Mendes [Ronaldos Berater, Anm.d.Red.] trafen, um über Joao Cancelo zu sprechen, da ist das Ganze ins Rollen gekommen", sagte Paratici im Gespräch mit Sky Sport Italia.

"Mendes sagte damals zu mir: 'Sie werden es nicht glauben, aber Cristiano will zu Juventus kommen'. Ich antwortete, dass ich ihm glaube. Dennoch schien es schwierig, das alles über die Bühne zu bringen", erklärte der Italiener den Beginn des Wechselszenarios.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Schließlich wechselte Ronaldo für rund 117 Millionen Euro von Champions-League-Sieger Real Madrid zu den Turinern, wo er zu diesem Zeitpunkt bereits zwölf Pflichtspieltreffer auf dem Konto hat.

CR7-Transfer zu Juve als Geschenk für Paratici-Sohn

Paratici verriet zudem, dass ein Transfer von Ronaldo zuvor nie ein Thema gewesen sei. Seinem Sohn, der ein großer Fan des Portugiesen ist, hatte er ob einer Verpflichtung demnach immer enttäuschen müssen.

"Jedes Jahr fragte er mich: 'Daddy, warum kaufen wir nicht Cristiano Ronaldo?' Weil es unmöglich ist", erzählte der 46-Jährige: "Als es dann doch möglich war, meinte er: 'Daddy, du hast gesagt es wäre unmöglich!' Darauf hatte ich keine Antwort."

Juventus steht nach 16 Siegen aus 17 Spielen der Serie A an der Tabellenspitze und hat nach dem 1:0-Erfolg über die AS Rom am Samstag bereits einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung auf Verfolger SSC Neapel.