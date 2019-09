Juventus: Sarri fordert angeblich 40 Saisontore von Ronaldo

Cristiano Ronaldo muss in dieser Saison bei Juventus wohl richtig durchstarten - Trainer Maurizio Sarri soll 40 Tore vom Portugiesen fordern.

Cristiano Ronaldo geht in seine zweite Saison bei Juventus, wobei sein neuer Trainer Maurizio Sarri offenbar einiges von seinem 34-jährigen Schützling erwartet.

Wie die Tuttosport berichtet, fordere der Coach von Ronaldo in dieser Saison mindestens 40 Tore – bislang steht Ronaldo bei einem Treffer gegen die .

In der abgelaufenen Saison kam Ronaldo lediglich auf 28 Pflichtspieltore in 43 Partien für die Alte Dame, womit er sich in seinem zweiten Vertragsjahr deutlich steigern müsste.