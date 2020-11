Juventus hofft auf Abgang von Sami Khedira im Winter - Premier League als "Traum"

Sami Khedira hat bei Juventus Turin keine Zukunft mehr. Die Alte Dame hofft, den ehemaligen Nationalspieler im Winter abgeben zu können.

und Sami Khedira dürften im Winter getrennte Wege gehen. Nach Informationen von Goal und SPOX hoffen die Verantwortlichen der Alten Dame, dass man sich einvernehmlich auf eine Trennung einigt und der Weltmeister von 2014 in der kommenden Transferperiode einen neuen Verein findet.

Khedira selbst gab nun an, dass er sich einen Wechsel in die Premier League vorstellen kann. "Als ich ein Kind war, war es immer ein großer Traum von mir, Spieler in der Premier League zu sein. Dieser wurde bislang nicht erfüllt", sagte er bei Sky und brachte gleichzeitig als neuen Klub ins Spiel. "Ich habe es sehr genossen, mit Jose Mourinho zu arbeiten. Ich würde niemals Nein zu ihm sagen."

Juventus Turin: Sami Khedira spielt in Pirlos Planungen keine Rolle

Der Vertrag des ehemaligen Nationalspielers ist noch bis Sommer 2021 gültig. Bereits seit mehreren Monaten können sich die Parteien nicht auf eine zufriedenstellende Lösung einigen.

In den Planungen von Trainer Andrea Pirlo spielt Khedira keine Rolle. In der laufenden Saison kam der gebürtige Stuttgarter noch nicht zum Einsatz.

Khedira war im Sommer 2015 ablösefrei von ins Piemont gewechselt. Mit Juve wurde er fünfmal Meister.