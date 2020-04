Juventus-Stürmer Paulo Dybala zu Cristiano Ronaldo: "Wir hassen dich in Argentinien"

Juve-Star Cristiano Ronaldo ist ob seiner Rivalität mit Lionel Messi in Argentinien offenbar keine beliebte Persönlichkeit.

Der argentinische Angreifer Paulo Dybala von hat verraten, dass sein Teamkollege Cristiano Ronaldo in seinem Heimatland aufgrund seiner Rivalität mit Barca-Star Lionel Messi unbeliebt ist. "Ich sagte zu ihm: 'Cristiano, in hassen wir dich aufgrund deiner Figur, aufgrund dessen, wie du bist und wie du läufst'", erklärte der 26-Jährige in einem Interview mit dem argentinischen Fußballverband (AFA).

Allerdings habe der Portugiese Dybala im positiven Sinne überrascht. "Die Wahrheit ist, dass du mich überrascht hast, weil ich erfahren habe, dass du anders bist", führte der argentinische Nationalspieler seine Unterhaltung mit Ronaldo aus.

Dybala spielte mit Messi und Ronaldo zusammen

Während Dybala und der 35-Jährige gemeinsam für Juve auf Torejagd gehen, erlebte der Argentinier Messi in der Nationalmannschaft.

Ronaldo gilt auch nach seinem Abschied von als Messis größter Rivale im Kampf um den Ballon d'Or.