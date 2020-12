Juventus nähert sich Verpflichtung von Genua-Talent Nicolo Rovella

Bei Genua machte Nicolo Rovella zuletzt auf sich aufmerksam. Nun steht dem 19-Jährigen ein Wechsel zu Juventus Turin ins Haus.

Der italienische Meister nähert sich nach Informationen von Goal und SPOX der Verpflichtung von Mittelfeld-Talent Nicolo Rovella vom . Der 19-Jährige soll bereits in den nächsten Tagen bei den Bianconeri unterschreiben.

Rund neun Millionen Euro Ablöse muss Juve dann nach Genua überweisen, Rovellas Vertrag bei seinem Heimatklub ist nur noch bis Ende Juni 2021 datiert. Die Turiner planen, den italienischen U21-Nationalspieler für die erste Jahreshälfte noch einmal an Genua zu verleihen, diese Vereinbarung könnte auch auf die Saison 2021/22 ausgeweitet werden.

Wechsel zu Juventus steht bevor: Rovella seit dieser Saison in Genuas Serie-A-Kader

Rovella rückte im September aus Genuas Nachwuchs in den Serie-A-Kader auf. In Italiens Oberhaus hat der defensive Mittelfeldspieler, der am liebsten auf der Sechs spielt, in der laufenden Spielzeit bis dato sieben Partien absolviert.

Genua hofft indes, im Gegenzug für den Rovella-Transfer auch ein Talent von Juve für seinen Kader zu bekommen. Der Tabellen-18. der hat Interesse am 20-jährigen Manolo Portanova, der bei Juventus nur sehr selten zum Einsatz kommt.