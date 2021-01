Juventus Turin vs. SSC Neapel: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft der Supercup heute live

Spitzenspiel in der Supercoppa: Der italienische Meister Juventus Turin trifft auf Pokalsieger SSC Neapel. Alle Infos zur Übertragung der Spiels.

Der italienische Supercup steht vor der Tür: Meister trifft auf Pokalsieger . Los geht's am heutigen Mittwoch um 21 Uhr , gespielt wird im Mapei Stadium in Reggio Emilia. Schiedsrichter Paolo Valeri übernimmt die Leitung des Duells.

Es erwartet uns ein absolutes Spitzenspiel, denn der Tabellenfünfte der heimischen Liga trifft auf den Dritten . Gleichzeitig kann die Alte Dame Revanche nehmen: Im Juli vergangenen Jahres verlor das Team von Coach Andrea Pirlo das Pokalfinale gegen die Mannen von Gennaro Gattuso im Elfmeterschießen und verpasste so das nationale Double .

Auch in dieser Saison gibt es für Juve in der Liga nur ein Ziel: Den Scudetto. Aktuell hat der Serienmeister allerdings bereits zehn Zähler Rückstand auf Spitzenreiter AC Milan, hat allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand - den verlegten dritten Spieltag gegen Napoli. Zuletzt setzte es eine 0:2-Niederlage im Top-Spiel bei Inter Mailand . Ansonsten gewannen die Turiner vier der letzten fünf Begegnungen.

Mehr Teams

Auf der anderen Seite sorgten die Partenopei mit einem 6:0-Erfolg gegen Florenz jüngst für Furore und rangiert zwei Punkte vor dem heutigen Gegner Juve. Von den letzten fünf Partien gewann die SSC drei, spielte einmal Remis und hatte ebenso häufig das Nachsehen.

Top-Spiel im Supercup: Juventus Turin trifft auf Neapel . Wir liefern Euch alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM . Außerdem präsentieren wir Euch hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften und erklären Euch, wo es die Highlights zu sehen gibt.

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live im TV und LIVE-STREAM: Der italienische Supercup im Überblick

Begegnung Juventus Turin vs. SSC Neapel Wettbewerb Supercup Datum Mittwoch, 20. Januar 2021 | 21 Uhr Ort Mapei Stadium, Reggio Emilia

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live: Hier läuft der Supercup im LIVE-STREAM

Wer den italienischen Spitzenfußball genau verfolgt, der weiß, was jetzt kommt. Der Supercup ist, genauso wie die Partien der , nicht im Free-TV zu sehen. Kein öffentlicher Sender besitzt in diesem Fall die Rechte an der Übertragung.

Der einzige Ausweg? DAZN ! Die Streaming-Plattform überträgt exklusiv alle Partien der italienischen Beletage - und in diesem Fall auch das Gigantenduell der Supercoppa. Der LIVE-STREAM ist auf allen gängigen mobilen Endgeräten empfangbar. Mehr Infos dazu gibt es im weiteren Verlauf dieses Artikels.

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live auf DAZN - so seht Ihr den italienischen Supercup

Juventus gegen Napoli gibt es heute Abend live und in voller Länge auf DAZN . Ab 21 Uhr rollt der Ball. Kommentator Carsten Fuß begleitet Euch gemeinsam mit Experte Christian Bernhard durch die Begegnung.

Ihr wollt das Top-Spiel verfolgen? Dann benötigt Ihr ein Abonnement bei DAZN . Das Beste daran? Als Neukunde genießt Ihr die ersten 30 Tage komplett kostenfrei! Alle Informationen zum Anmeldevorgang, den Konditionen sowie Antworten auf weitere Fragen findet Ihr unter diesem Link!

Im Anschluss gibt es für Euch zwei Möglichkeiten, weiter auf die zahlreichen Inhalte von DAZN zuzugreifen - mit dem Monats- oder Jahresabo.

Das Monatsabo kostet 11,99 Euro im Monat

kostet Beim Jahresabo zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro . Dabei könnt Ihr im Vergleich zur monatlichen Option mächtig sparen - hochgerechnet insgesamt knapp 24 Euro im Jahr!

Alle weiteren Informationen hinsichtlich der Anmeldeoptionen und der Zahlungsmöglichkeiten findet Ihr hier !



Bild: Getty Images

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live - der italienische Supercup im TV: Geht das?

Wie Ihr nun bereits wisst, ist DAZN die einzige Möglichkeit, mit der Ihr das Duell der Turiner gegen die Partenopei verfolgen könnt. Dabei könnt Ihr den LIVE-STREAM nicht nur auf Eurem mobilen Endgerät, sondern auch auf Eurem TV nutzen.

Wie das geht? Ganz einfach, mit der DAZN-App!

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live bei DAZN: So seht Ihr den Supercup im LIVE-STREAM am TV

Wie oben erwähnt, ist der DAZN-LIVE-STREAM auf allen gängigen mobilen Endgeräten verfügbar. Solltet Ihr einen Smart-TV besitzen, so könnt Ihr die Übertragung über Euren TV lenken.

Solltet Ihr nicht über einen Smart-TV verfügen, eignet sich alternativ auch eine PlayStation oder der Amazon Fire TV Stick , den Ihr ebenfalls mit Eurem Fernseher verbinden könnt.

In der folgenden Übersicht gibt es die Links zur jeweiligen Downloadseite für die App:

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live sehen: Die Aufstellungen im Supercup

Aufstellung Juventus Turin: Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo - Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie - Kulusevski, C. Ronaldo.

Aufstellung SSC Neapel: Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Demme, Bakayoko - Lozano, Zielinski, Insigne - Petagna.

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live: Die Supercup-Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt das Spitzenspiel verpasst oder wollt Euch noch einmal die besten Szenen zu Gemüte führen? Auch hier könnt Ihr Euch auf DAZN verlassen.

Mit dem Ismaninger Streamingdienst gibt es nicht nur die Partie live und in voller Länge , sondern auch die besten Momente der Begegnung nach Anpfiff . Mit dem Abo habt Ihr dementsprechend auch Zugriff auf die Highlights des Supercups - sowie auf viele weitere Highlights aus vergangenen Spielen auf Abruf.

Hier gelten - wie oben auch - gewisse Anmeldebedingungen. Mehr Infos dazu gibt es hier !

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live: Der Supercup im kostenlosen Ergebnis-TICKER von Goal

Solltet Ihr am heutigen Mittwochabend unterwegs sein und keine Chance haben, auf den LIVE-STREAM zuzugreifen, legen wir Euch den kostenlosen Ergebnis-TICKER von Goal ans Herz.

Damit bleibt Ihr durchgehend auf aktuellem Stand - neben interessanten Statistiken vor dem Anpfiff gibt es natürlich alle Tore und Karten aus dem heißen Supercoppa-Duell. Hier entlang !

Quelle: Getty Images

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live im TV, LIVE-STREAM und Co. - Die Übertragungen des Supercups im Überblick

TV DAZN (auf dem Smart-TV) LIVE-STREAM DAZN HIGHLIGHTS DAZN LIVE-TICKER Goal

Juventus Turin vs. SSC Neapel heute live: Die Titelträger der Supercoppa

Mit acht Siegen ist Juve derzeit Rekordhalter im Supercup, während Napoli den Titel bislang zweimal (zuletzt 2014) gewann.

Titelverteidiger ist aktuell , das im Finale 2019 gegen die Turiner die Oberhand behielt.