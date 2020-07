Juventus arbeitet an Verpflichtung von Napoli-Angreifer Arkadiusz Milik – auch Tottenham in der Verlosung

Juventus verhandelt mit der SSC Neapel über einen Transfer von Stürmer Arkadiusz Milik. Dabei erhält die Alte Dame Konkurrenz aus London.

Der italienische Serienmeister Juventus arbeitet an einer Verpflichtung von Stürmer Akardiusz Milik vom Liga-Konkurrenten . Dabei bekommt die Alte Dame laut Informationen von Goal und SPOX jedoch Konkurrenz vom Premier-League-Klub .

Milik, einst in der für aktiv, steht bei Napoli noch bis 2021 unter Vertrag und soll in Turin Gonzalo Higuain ersetzen. Für einen möglichen Spielertausch brachte Juventus Verteidiger Cristian Romero, der derzeit nach Genua ausgeliehen ist, ins Spiel. Napoli lehnte den Vorschlag jedoch ab. Derweil könnten Flügelspieler Federico Bernardeschi und Linksverteidiger Luca Pellegrini weiterhin Teil des Deals werden.

Tottenham macht Juventus Konkurrenz im Werben um Arkadiusz Milik

Während Milik zwar einen Wechsel nach Turin bevorzugt, ist auch Tottenham eine Option. Die Spurs sind derzeit auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive. Mit seiner starken Physis könnte der Pole ein zusätzliches Element ins Spiel der Nordlondoner bringen und gilt unter anderem deshalb als Wunschspieler von Trainer Jose Mourinho.

Mehr Teams

Im Jahr 2016 kam Milik für 32 Millionen Euro Ablöse von nach Neapel, wo er in der Folge häufig mit Verletzungen zu kämpfen hatte. In der laufenden Spielzeit erzielte der polnische Nationalspieler 13 Tore in 27 Partien für die Partenopei.