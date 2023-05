Beispielloser Absturz: Juventus will Vertrag von Supertalent wohl auflösen

Mohamed Ihattaren galt mal als größtes Talent der Niederlande. Jetzt steht seine Karriere vor dem Aus.

WAS IST PASSIERT? Mohamed Ihattaren steht bei Juventus endgültig vor dem Aus. Wie das Algemeen Dagblad berichtet, arbeitet der italienische Rekordmeister aktuell daran, den noch bis 2025 gültigen Kontrakt mit Ihattaren aufzulösen. Begründung der Bianconeri: Ihattaren erfülle die Bedingungen seine Vertrags nicht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Hinter dem 21-Jährigen liegen ereignisreiche Monate und Jahre. Nach seinem kontroversen Wechsel von PSV zu Juve 2021 absolvierte der ehemalige niederländische Junioren-Nationalspieler zwei erfolglose Leihgeschäfte zu Sampdoria und Ajax. Die Engagements wurde jeweils vorzeitig abgebrochen.

Ihattaren, der bereits mit 16 für PSV debütiert hatte, sorgte dabei auch immer wieder abseits des Fußballs für Schlagzeilen. Es kursieren Gerüchte über Verbindungen zur Mafia, zu Sampdoria-Zeiten war er mehrere Wochen verschwunden und im September 2022 wurde sein Porsche Panamera in Utrecht angezündet. Der mittlerweile verstorbene Berater Mino Raiola behauptete, Ihattaren habe ihm gegenüber bereits mit 19 ein Karriereende angekündigt.

Nach seiner vorzeitigen Juve-Rückkehr aus Amsterdam zu Beginn des Jahres postete Ihattaren Ende Februar ein Trainingsvideo. Von einem Comeback ist er aber mittlerweile wieder meilenweit entfernt. Journalistin Hélène Hendriks bestätigte bei Vandaag Inside kürzlich, dass der Edeltechniker nicht mehr bei Juve trainiere. Stattdessen wurde er mit Freunden in Mailand gesichtet, in Turin soll niemand etwas von dem Trip gewusst haben.

WAS WURDE GESAGT? Sein ehemaliger PSV-Trainer Roger Schmidt kritisierte Ihattarens Einstellung bereits 2021 vor dem Wechsel nach Italien. Er sagte damals bei Voetbal International: "Er muss zuverlässiger werden. In Sachen Taktik, in Sachen Mentalität, in Sachen Motivation. In jeder erdenklichen Weise."