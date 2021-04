Juventus und AC Milan: Tauschdeal mit Federico Bernardeschi und Alessio Romagnoli ?

Im Sommer könnte es zu einem groß angelegten Tausch zwischen den beiden Serie-A-Klubs kommen. Beide Spieler werden von Mino Raiola vertreten.

Die beiden italienischen Topklubs Juventus Turin und AC Mailand denken über ein spektakuläres Tauschgeschäft nach: In dessen Zuge könnte Milan-Verteidiger Alessio Romagnoli zu den Bianconeri wechseln und Juves Mittelfeldakteur Federico Bernardeschi im Gegenzug in Mailand anheuern.

Nach Informationen von Goal und SPOX sehen die Verantwortlichen beider Klubs einen solchen Deal als Win-Win-Situation. Juventus fände in Milans Abwehrchef Romagnoli einen Ersatz für Routinier Giorgio Chiellini (36), während die Rossoneri am ehesten Bedarf in der Offensive und damit an Spielern wie Bernardeschi haben.

Romagnoli und Bernardeschi werden von Raiola vertreten

Dass beide Akteure von Star-Berater Mino Raiola vertreten werden, könnte die Verhandlungen zudem wesentlich erleichtern.

Die jeweilige Situation der Spieler macht einen Transfer zusätzlich attraktiv. Romagnoli (26) ist zwar Kapitän bei Milan, allerdings läuft sein Vertrag 2022 aus und die Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung stocken wegen unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen. Zudem plant Milan die Festverpflichtung von Leihspieler Fikayo Tomori (Chelsea) und will die Offensive verstärken.

Bernardeschi kommt bei den Bianconeri zwar ebenfalls regelmäßig zum Zug, könnte bei Milan aber eher auf seiner bevorzugten zentralen Position zum Einsatz kommen und ist laut Informationen von Goal und SPOX daher offen für einen Wechsel. Der Vertrag des 27-Jährigen ist ebenfalls bis 2022 datiert.