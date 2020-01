Juventus-Verteidiger Merih Demiral glaubt an EM-Teilnahme mit der Türkei

Verteidiger Merih Demiral von glaubt nach seiner schweren Knieverletzung weiterhin an eine Teilnahme an der Europameisterschaft mit der im Sommer.

"Nach der bitteren Verletzung beim gestrigen Spiel möchte ich mich bei allen für ihre Unterstützung bedanken", schrieb der 21-Jährige auf Twitter. "Ich werde noch stärker zurückkommen. Wir sehen uns bei der Europameisterschaft!"

Demiral verletzte sich am Sonntagabend beim 2:1-Auswärtssieg gegen die . Am Montag teilte Juve mit, dass beim Innenverteidiger eine Verletzung des Kreuzbandes sowie des Meniskus festgestellt wurde.

Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere💪🏼 #FinoAllaFine I’d like to thank everyone for their support after my injury. You can be sure that I will come back even stronger! pic.twitter.com/wjnonDkWGX