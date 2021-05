Juventus Turin: Massimiliano Allegri ersetzt Andrea Pirlo als Cheftrainer

Der alte Erfolgstrainer ist zurück: Massimiliano Allegri übernimmt bei Juve den Staffelstab vom glücklosen Andrea Pirlo.

Massimiliano Allegri ist wieder Trainer des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin. Dies teilten die Bianconeri am Freitag offiziell mit. Der 53-Jährige unterschrieb einen bis 2025 datierten Vertrag.

Allegri hatte vor zwei Jahren mit Juve seinen fünften Scudetto erobert und sich anschließend eine Auszeit genommen. Seine Rückkehr auf die Juve-Trainerbank wird ihm mit einem satten Gehalt versüßt: Laut Gazzetta dello Sport kassiert er künftig pro Jahr neun Millionen Euro.

Juventus: Auch Real Madrid wollte Massimiliano Allegri

Der Mann aus der Toskana soll zuvor bereits ein Angebot von Spaniens Rekordchampion Real Madrid abgelehnt haben. Die Blancos sind aktuell auf der Suche nach einem Nachfolger für Zinedine Zidane.

Nachdem es unter Coach Andrea Pirlo in der Serie A nur zum vierten Platz nach zuvor neun aufeinanderfolgenden Meisterschaften gereicht hatte, zieht Juventus nun also die Reißleine. Allegri soll die Bianconeri wieder in die Erfolgsspur bringen.

Früher am Freitag hatte der Klub bereits offiziell die Trennung von Pirlo verkündet. "Es war ein intensives, kompliziertes, aber wunderbares Jahr", betonte Pirlo in einem Schreiben: "Dieses Abenteuer, trotz eines Endes, das ich nicht erwartet habe, hat mir noch klarer gemacht, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Ich hoffe, sie wird so voller Zufriedenheit sein wird, wie die, die ich als Spieler erlebt habe. Es ist Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen."

An Allegri soll derweil auch Meister Inter Mailand nach der Trennung von Antonio Conte Interesse gezeigt haben.