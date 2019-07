Juventus macht Inter und Manchester City Konkurrenz im Rennen um Dani Alves

Ende Juni lief der Vertrag von Dani Alves bei PSG aus. Nun ist nach Inter und Manchester City auch Juventus an dem Brasilianer interessiert.

Juventus ist nach Informationen von Goal und SPOX ins Rennen um Rechtsverteidiger Dani Alves eingestiegen. Der Brasilianer ist derzeit vereinslos, nachdem sein Vertrag bei zum Ende der abgelaufenen Saison nicht verlängert worden war.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Quellen aus dem Umfeld des Brasilianers bestätigten Goal und SPOX, dass Vertreter des 36-Jährigen am Montag in Turin waren. Dabei wurde über eine mögliche Rückkehr von Alves zur Alten Dame, bei der er schon in der Saison 2016/17 unter Vertrag stand, diskutiert.

Juventus: Dani Alves fordert sieben Millionen Euro Jahresgehalt

Dabei verlangt der Copa-America-Sieger offenbar eine Vertragslaufzeit von mindestens zwei Jahren mit einem Jahresgehalt in Höhe von sieben Millionen Euro. Dazu könnten Boni kommen.

Neben Juventus sind offenbar auch der englische Meister und Serie-A-Rivale an dem Defensivmann interessiert. Die Citizens standen bereits vor seinem PSG-Wechsel vor zwei Jahren in Kontakt mit Alves und waren kurz vor einer Einigung.

Nach Copa-America-Triumph: Alves mit 40 Titeln als Profi

Alves wechselte 2016 nach acht Jahren beim ablösefrei zu Juventus, konnte sich mit den Norditalienern jedoch nicht auf eine Verlängerung seines Jahresvertrages einigen. Daraufhin unterschrieb er einen Zweijahresvertrag bei PSG, der nun auslief.

Zuletzt weilte der Außenverteidiger mit der Selecao bei der Copa America in . Mit den Gastgebern gewann Alves das Finale und kommt damit mittlerweile auf 40 Titel als Profi.