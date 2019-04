Juventus-Legende Marco Tardelli: "Einige Spieler leiden unter Cristiano Ronaldo"

Seit seiner Ankunft im Sommer 2018 dreht sich bei Juventus alles um Cristiano Ronaldo. Zum Nachteil von einigen Spielern, findet Marco Tardelli.

Marco Tardelli, ehemaliger Spieler von , ist der Meinung, dass aktuell einige Spieler im Kader der Alten Dame unter Superstar Cristiano Ronaldo leiden und nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

"Ich denke, dass einige Spieler mit ihm im Team nicht alles geben, was sie könnten. Sie leiden unbewusst unter ihm. Dybala ist einer davon", erklärte der 64-Jährige, der von 1975 bis 1985 über 250 Spiele für die Bianconeri bestritt, bei Rai Sport.

Juventus: Paulo Dybala spielt eine schwache Saison

Paulo Dybala durchlebt in der Tat eine schwere Saison unter Trainer Massimiliano Allegri, bringt es in der aktuellen Spielzeit erst auf fünf Tore. Zum Vergleich: In der Vorsaison ohne Ronaldo waren es noch 22 Treffer gewesen.

"Juventus muss an der Führung der Mannschaft arbeiten", schlägt Tardelli deshalb vor, wobei sich die Mitspieler hinter CR7 nicht zurückhalten sollten. "Cristiano Ronaldo hat vielleicht zu viel gespielt in dieser Saison, aber er ist natürlich ein Spieler, der sich immer aufdrängt und das Gesicht der Mannschaft ist."