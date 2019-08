Juventus vor Verpflichtung von Kwang-Song Han von Cagliari Calcio

Cagliaris Kwang-Song Han ist am Freitagabend für den Medizincheck in Turin angekommen. Der Nordkoreaner soll für fünf Millionen zu Juventus wechseln.

Italiens Rekordmeister steht nach Informationen von Goal und SPOX vor der Verpflichtung des nordkoreanischen Stürmers Kwang-Song Han vom Serie-A-Rivalen Calcio. Der 21-Jährige ist am Freitagabend bereits für den Medizincheck in Turin eingetroffen und soll rund fünf Millionen Euro Ablöse kosten.

Bei der Alten Dame ist man sich noch nicht sicher, ob Han für die U23 zum Einsatz kommen oder für die kommende Saison weiterverliehen werden soll. Derzeit sieht es jedoch danach aus, als würde der Angreifer in Norditalien bleiben, um dort auch bei der ersten Mannschaft mittrainieren zu können.

Juventus: Kwang-Song Han war von Cagliari an Perugia verliehen

Zuletzt war Han zweimal an den Zweitligisten Perugia ausgeliehen und in 39 Spielen an 16 Toren beteiligt. Dabei wurde er jedoch häufig von Knieproblemen zurückgeworfen.

Nun ist der Kapitän der nordkoreanischen Nationalmannschaft wieder fit und soll seinen nächsten Karriereschritt gehen.