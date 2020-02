Serie A: Juventus und Inter Mailand wollen Chelseas Emerson

Emersons Berater hat durchblicken lassen, dass gleich zwei Top-Teams aus der Serie A am Linksverteidiger des FC Chelsea interessiert sind.

Chelseas Linksverteidiger Emerson Palmieri hat das Interesse zweier Spitzenvereine aus der auf sich gezogen. "Wir wissen vom Interesse von Juventus, und das gilt auch für Inter. Bisher gab es mit Chelsea aber keine Gespräche über einen Transfer, und es ist auch noch kein offizielles Angebot eingegangen", sagte sein Berater Luis Fernando Garcia gemäß juvenews.eu.

Er betonte jedoch, dass der italienische Nationalspieler (sieben Einsätze für die Azzurri), der bei Chelsea noch bis 2022 unter Vertrag steht, erst nach der laufenden Spielzeit eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft treffen werde: "Ich glaube, dass es bis Mai keine formellen Offerten der beiden Vereine geben wird. Im Sommer werden wir entscheiden, was zu tun ist."

Emerson hinter Azpilicueta zuletzt nur zweite Geige

In der aktuellen Saison lief Emerson in 18 Spielen für Chelsea auf. Seit dem 2:2 gegen Arsenal am 21. Januar, als sein Fehler Gabriel Martinelli das Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich ermöglicht hatte, kam er nicht mehr zum Einsatz.

In der Abwehr setzte Chelsea-Trainer Frank Lampard auf der linken Seite zuletzt auf Cesar Azpilicueta. In der Innenverteidigung und auf der rechten Seite haben die beiden Nachwuchstalente Fikayo Tomori und Reece James Emerson den Rang abgelaufen.

Der 25-Jährige kennt sich in der Serie A bestens aus. Nach seinem Wechsel vom FC Santos nach Europa stand er in Palermo und bei der Roma unter Vertrag, ehe er im Januar 2018 für 20 Millionen Euro Ablöse zu Chelsea wechselte.