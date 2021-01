Juventus: Hertha-Stürmer Krzysztof Piatek per Tauschdeal nach Turin?

Juventus ist auf der Suche nach einem Stürmer bei Hertha BSC und Krzysztof Piatek fündig geworden. Geht Federico Bernardeschi im Gegenzug nach Berlin?

Juventus würde sich gerne im Angriff in der Breite verstärken und hat dabei angeblich ein Auge auf Krzysztof Piatek von geworfen. Wie der Corriere di Torino berichtet, könnte es dabei auch zu einem Spielertausch kommen.

Demnach sollen die Bianconeri bereit sein, dem Klub aus der bei einer Verpflichtung Piateks im Gegenzug Flügelspieler Federico Bernardeschi anzubieten.

Bernardeschi kostete 2017 noch 40 Millionen Euro

Der italienische Nationalspieler kommt beim Verein aus der aktuell nicht über eine Reservistenrolle hinaus, nachdem er im Sommer 2017 noch für 40 Millionen Euro von der verpflichtet worden war.

In Turin steht der 26-Jährige noch bis 2022 unter Vertrag. Der Vertrag von Piatek (25), der in der aktuellen Saison noch kein Spiel für die Hertha verpasste, ist in Berlin noch bis 2025 datiert.