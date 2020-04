Vater von Juventus-Stürmer Gonzalo Higuain schließt Rückkehr zu River Plate vorerst aus

Der Vater von Juventus-Stürmer Gonzalo Higuain hat eine Rückkehr seines Sohnes zu River Plate ausgeschlossen. "Es ist vorerst unmöglich", sagte der 62-Jährige im Gespräch mit Goal und SPOX: "Gonzalo hat einen Vertrag, der bis nächstes Jahr datiert ist."

Die argentinische Zeitung Clarin hatte zuletzt berichtet, dass River Plate über einen Vorstoß bei dem 32-Jährigen nachdenken soll. Beim Verein aus Buenos Aires hatte Higuain als damals 18-Jähriger seine Karriere begonnen.

Higuain über mögliche Rückkehr zu River Plate: "Ich schließe niemals Türen"

Zuvor hatte Higuain in einem Interview mit Fox Sports öffentlich darüber gesprochen, eines Tages zu seinem Ex-Verein zurückkehren zu wollen: "Ich schließe niemals Türen", betonte er Ende September: "Ich bin immer an den Verein, die Spieler und die Fans gebunden."

2007 hatte Higuain den argentinischen Traditionsverein verlassen und einen Vertrag bei unterschrieben. Nach sechs Jahren in der spanischen Hauptstadt zog es ihn zur , ehe der Stürmer 2016 schließlich bei Juventus landete.

Nachdem Higuain in der letzten Saison an die und den verliehen wurde, kommt er in der aktuellen Saison bereits auf acht Tore für Juventus.