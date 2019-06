Berater stellt klar: Gonzalo Higuain in Italien nur noch für Juventus Turin

Chelsea, Juventus, AS Rom: Die Zukunft von Gonzalo Higuain ist ungewiss. Nun verkündet sein Bruder, wo der Argentinier seine Karriere beenden will.

Gonzalo Higuain wird nie für einen anderen Verein als Juventus in der spielen. Das behauptet zumindest Bruder und Berater Nicolas. "Sollte Gonzalo nochmal in spielen, dann wird das nur für Juve sein", sagte er bei Radio Marte. Am Freitagmorgen hatten Gerüchte über einen Spielertausch von Higuain und Roma-Verteidiger Konstantinos Manolas die Runde gemacht.

"Gonzalo möchte seinen Vertrag einhalten und aus dem Grund für weitere zwei Jahre bei Juventus bleiben", erklärte Nicolas. Ihm zufolge könne ein Transfer aktuell gar nicht stattfinden, da sich sein Bruder im Urlaub befindet: "Ich möchte klarstellen, dass wir mit niemandem geredet haben. Ich bin in Buenos Aires und Gonzalo ist hier mit Frau und Tochter."

Juventus-Spielertausch: Bei der könnte Higuain Nachfolger von Edin Dzeko werden

Ein Verbleib des Argentiniers in Turin sei durchaus im Sinne des 31-Jährigen: "Seine Leistung bei Juventus waren gut, bei einem anderen italienischen Team zu spielen wird nicht funktionieren. Ich glaube, das könnte jetzt Gonzalos Jahr werden." Der Berater glaubt, dass Higuain über die kommende Saison hinaus in Norditalien bleiben wird: "Er hat so viel Stärke und Entschlossenheit, und er will seine Karriere bei Juve beenden."

Der Spielerwechsel zwischen und der AS Rom wurde von der Gazzetto dello Sport ins Spiel gebracht. Da der , an den Higuain in der abgelaufenen Rückrunde ausgeliehen war, eine Kaufoption über 36 Millionen Euro für den Stürmer hat, und in Manolas' Vertrag zufälligerweise eine Ausstiegsklausel über die gleiche Summe verankert ist, würden sich die Kosten für die Spieler genau deckeln.

Außerdem sucht die Roma einen Nachfolger für Starstürmer Edin Dzeko, der die Hauptstadt wohl gen Inter Mailand verlassen wird. Ob Higuain überhaupt noch seine Rückkehr bei Juventus feiern darf, bleibt abzuwarten: Chelsea hat sich noch nicht endgültig entschieden, ob man an der Stamford Bridge weiter mit dem Angreifer plant. Bevor die Entscheidung fällt, will man einen neuen Trainer verpflichten, Maurizio Sarri hatte seinen Rücktritt bekanntgegeben und trainiert in der kommenden Saison aller Voraussicht nach Juventus.