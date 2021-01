Juventus will Routinier Quagliarella, Calhanoglu-Transfer vom Tisch

Schnappt sich die Alte Dame einen alten Mann? Juventus möchte Quagliarella verpflichten. Ein Calhanoglu-Transfer nach Turin ist hingegen vom Tisch.

Der italienische Rekordmeister hat auf der Suche nach einem erfahrenen Stürmer einen alten Bekannten im Auge. Routinier Fabio Quagliarella ist nach Informationen von Goal und SPOX Thema bei Juve für einen Transfer im Januar. Hakan Calhanoglu wird hingegen nicht nach Turin wechseln.

Wie Goal und SPOX erfahren haben, kann sich insbesondere Coach Andrea Pirlo eine Verpflichtung Quagliarellas vorstellen. Der ehemalige -Star kennt den Angreifer noch bestens aus seiner Zeit als Profi. 86-Mal standen die beiden, die bis heute ein gutes Verhältnis pflegen, gemeinsam auf dem Platz.

Bild: Getty Images

Quagliarella, der bereits zwischen 2010 und 2014 bei der Alten Dame unter Vertrag stand, befindet sich trotz seines gehobenen Fußballeralters (37) in bestechender Form - und könnte den Bianconeri sofort weiterhelfen. In der laufenden Saison kommt er für auf sieben Tore in 14 Serie-A-Einsätzen.

Juventus Turin: Transfer von Hakan Calhanoglu im Winter vom Tisch

Während Quagliarella schon bald wieder im Allianz Stadium auf Torejagd gehen könnte, müssen die Turiner einen anderen Wunschspieler zunächst abschreiben. Calhanoglu, in Diensten der , bleibt über den Winter hinaus bei den Rossoneri.

Der Vertrag des türkischen Nationalspielers läuft zwar am Saisonende aus, allerdings sind die Lombarden nicht bereit, ihren Leistungsträger ziehenzulassen. Vielmehr arbeitet Milan an einem neuen Arbeitspapier für den Ex-Leverkusener. Bislang wurde diesbezüglich jedoch noch keine Einigung erzielt.

Calhanoglu war 2017 von Bayer 04 in die Modestadt gewechselt und hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten etabliert. Mit 15 Torbeteiligungen in 21 Pflichtspielen hat der gebürtige Mannheimer erheblichen Anteil an der bislang starken Saison des Traditionsklubs, der in Italiens Beletage aktuell ungeschlagen von der Tabellenspitze grüßt.