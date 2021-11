Italienische Justiz ermittelt gegen Juventus: 42 Transfers werden untersucht

Die Turiner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin und seine Manager, darunter Klubboss Andrea Agnelli, aufgenommen.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen insgesamt 42 Spielertransfers und mögliche Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen des Klubs, das berichten italienische Medien.

Der Juve-Sitz in Turin und Büros des Klubs in Mailand wurden am Freitagabend durchsucht. Dabei wurden Unterlagen der Geschäftsführung im Zeitraum zwischen 2019 bis 2021 sichergestellt.

42 Spielertransfers: Tauschdeal von Miralem Pjanic und Artur offenbar betroffen

Die Ermittlungen laufen neben Agnelli gegen Vizepräsident Pavel Nedved, den ehemaligem Sportchef Fabio Paratici, der jetzt bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht, und gegen drei weitere Manager. Über die Ermittlungen wurden die Mailänder Börse, da Juve ein börsennotierter Klub ist, sowie der italienische Fußballverband informiert.

Die Gazzetta dello Sport veröffentlichte am Samstag eine Liste der betroffenen Deals. Mit dabei: Der Tauschdeal von Miralem Pjanic und Artur zwischen Juve und Barcelona im September vergangenen Jahres.

Diese Juventus-Transfers werden nun untersucht: