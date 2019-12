Juventus: Emre Can im Tausch mit Leandro Paredes zu PSG?

Emre Can hat allem Anschein nach bei Juventus wohl keine Zukunft mehr. Nun könnte er angeblich per Tausch mit Leandro Paredes zu PSG wechseln.

Der italienische Rekordmeister plant angeblich ein Tauschgeschäft mit . Wie die Tuttosport berichtet, könnte Emre Can für Leandro Parades in die französische Hauptstadt wechseln.

Der deutsche Nationalspieler spielt in den Plänen von Trainer Maurizio Sarri keine Rolle und wurde für die Gruppenphase der nicht einmal mehr in den Juve-Kader berufen.

Juventus muss nach Verletzungsmisere reagieren

Nach den Verletzungen von Sami Khedira, Aaron Ramsey und Blaise Matuidi klafft im Mittelfeldzentrum der Alten Dame aber eine große Lücke, die Parades möglicherweise schließen könnte.

Juve-Sportdirektor Fabio Paratici soll deshalb schon Kontakt zu seinem Gegenüber aus Paris, Leonardo, aufgenommen haben, um einen möglichen Deal auszuloten.

Paredes war im Januar 2019 zu PSG gewechselt, konnte sich dort aber wie Can in Turin nicht nachhaltig festspielen. In der aktuellen Saison kommt der Argentinier lediglich auf neun Einsätze in der .