Cristiano Ronaldos Schwester reagiert wütend auf aberkanntes Tor: "Der Diebstahl beginnt"

Wegen einer Abseitsstellung wurde Cristiano Ronaldos Siegtor gegen Udine aberkannt. Seine Schwester fühlt sich durch den VAR-Eingriff betrogen.

Cristiano Ronaldos Schwester Elma Aveiro hat wütend auf das aberkannte Tor des Portugiesen für Juventus beim 2:2-Remis gegen Udinese Calcio reagiert. Ronaldo erzielte beim Serie-A-Auftakt in der Nachspielzeit den vermeintlichen Siegtreffer, der Schiedsrichter erkannte das Tor jedoch nach einem VAR-Einsatz aufgrund einer knappen Abseitsstellung ab.

Aveiro konnte die Entscheidung im Anschluss nicht nachvollziehen. "Hättest du meine Schulter gehabt, wärst du nicht im Abseits gewesen. Du musst das L-Trikot durch ein M-Trikot ersetzen", schrieb sie auf Instagram zu einem Screenshot der Aktion und fügte hinzu: "Der Diebstahl beginnt."

Cristiano Ronaldo bei Juventus-Saisonauftakt nur auf der Bank

Gegen Udine war Ronaldo am Sonntag zunächst von der Bank gestartet, ehe er in der 59. Spielminute für Alvaro Morata eingewechselt wurde. Nach dem Ausgleich durch Gerard Deulofeu gelang dem 36-Jährigen in der 94. Minute per Kopf das vermeintliche 3:2, dabei befand er sich jedoch mit der Schulter im Abseits.

Ronaldos Bankplatz befeuerte die Gerüchte um einen möglichen Abschied von der Alten Dame. Juve-Vizepräsident Pavel Nedved betonte jedoch vor dem Spiel bei DAZN: "Wir haben diese Entscheidung gemeinsam mit Ronaldo getroffen. Er wird zu 100 Prozent bleiben."