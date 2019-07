Juventus Turin: Blaise Matuidi darf bei entsprechendem Angebot gehen - Monaco interessiert

Juventus würde Blaise Matuidi gerne verkaufen und hat ihm die Freigabe für einen Wechsel erteilt. Monaco zeigt Interesse an dem Mittelfeldspieler.

Blaise Matuidi darf in diesem Sommer bei einem entsprechenden Angebot verlassen. Nach Informationen von Goal und SPOX fordert der italienische Serienmeister für den 32-jährigen Mittelfeldspieler dabei eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 25 Millionen Euro.

Matuidi spielt in den Planungen des neuen Juventus-Trainers Maurizio Sarri keine allzu wichtige Rolle, daher hat ihn Sportdirektor Fabio Paratici als möglichen Abgang im laufenden Transferfenster vorgesehen.

an Blaise Matuidi interessiert

Insbesondere die AS Monaco bekundet Interesse an Matuidi, der sich eine Rückkehr in seine französische Heimat gut vorstellen kann. Beide Seiten sehen sich aktuell jedoch nicht gezwungen, eine schnelle Entscheidung zu treffen.

Matuidi steht in Turin nur noch bis 2020 unter Vertrag. Er war 2017 von gekommen und absolvierte seitdem 88 Spiele für Juventus, in denen ihm sieben Tore und sechs Vorlagen gelungen sind.