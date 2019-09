Bericht: Juventus Turin will mit Blaise Matuidi verlängern

Im Sommer stand Blaise Matuidi noch vor einem möglichen Absprung bei Juventus, nun soll der Franzose seinen Vertrag wohl verlängern.

Mittelfeldspieler Blaise Matuidi vom italienischen Meister steht vor einer Verlängerung seines Vertrags. Dies berichtet das Portal Calciomercato. Das aktuelle Arbeitspapier des Franzosen läuft Ende der Saison aus.

In der Vorbereitung galt der 32-Jährige unter Neu-Coach Maurizio Sarri noch als Mitläufer, bestritt dann aber bislang beide Partien in der über die volle Distanz und steht im Gegensatz zu Emre Can auch im Champions-League-Kader der Alten Dame.

Blaise Matuidi kam von PSG zu Juventus Turin

Matuidi lehnte zuvor bereits ein mögliches Engagement bei seinem Ex-Klub oder der ab und bindet sich nun wohl noch längerfristig an Juventus.

Der Weltmeister wechselte 2017 für 25 Millionen Euro Ablöse von PSG nach Turin. Mit den Bianconeri gewann er seitdem unter anderem zweimal den Scudetto.