Juve-Trainer Andrea Pirlo adelt Rabiot: "Selten einen physisch und technisch stärkeren Spieler gesehen"

Juventus Turin siegte dank Superstar Cristiano Ronaldo mit 2:0 gegen Cagliari. Andrea Pirlo hob neben CR7 auch einen anderen Spieler heraus.

Trainer Andrea Pirlo vom italienischen Rekordmeister hat sich voll des Lobes für seinen Schützling Adrien Rabiot gezeigt.

"Er ist ein kompletter Spieler. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der physisch und technisch so stark ist", sagte Pirlo im Anschluss an Juves 2:0-Erfolg über Cagliari Calcio. Er ergänzte: "Er weiß noch nicht einmal, wie viel Potenzial noch in ihm steckt. Wir arbeiten an seiner Mentalität, damit er versteht, dass er ein Champion ist."

Auch CR7 erhält Sonderlob: "Er ist ein Beispiel für alle"

Neben Rabiot erhielt auch Doppeltorschütze Cristiano Ronaldo ein Sonderlob von seinem Coach: "Wir danken ihm, er ist ein Beispiel für alle."

Rabiot wechselte im Sommer 2019 ablösefrei von PSG zur Alten Dame. In der laufenden Saison kam der Franzose wettbewerbsübergreifend bislang zehnmal für Juve zum Einsatz.

