Juventus Turin: Alvaro Morata träumt vom Karriereende beim FC Getafe

Der Juve-Star hat noch immer eine Verbindung zum kleinen LaLiga-Klub, für den er einst ein Jahr lang auf Torejagd ging.

Stürmer Alvaro Morata vom italienischen Rekordmeister will seine Laufbahn am liebsten im Dress des -Klubs beenden. Das sagte der spanische Nationalspieler bei El Partidazo de la Cope. "Ich wünsche mir, dass das letzte Trikot, das ich trage, das von Getafe ist", sagte Morata.

Der 28-Jährige stürmte in seiner Laufbahn bereits für , Chelsea und Atletico, ehe er vor wenigen Monaten für zehn Millionen Euro Leihgebühr für diese Saison zu Juventus zurückkehrte. Nachhaltig im Gedächtnis ist ihm allerdings Getafe geblieben, wo er als junger Spieler in der Saison 2007/08 eine steile Entwicklung nahm. Beim kleinen Madrider Vorortklub empfahl er sich für den Wechsel zu Real, wo er später zum Profi wurde.

Alvaro Morata ist von an Juventus ausgeliehen

Morata erklärte: "Ich habe ein tolles Verhältnis zum Präsidenten und den Menschen dort. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich der Spieler wurde, der ich heute bin."

In dieser Spielzeit gelangen Morata bisher sechs Tore und zwei Assists in acht Pflichtspielen. Im kommenden Sommer kann Juve ihn per Kaufoption für 45 Millionen Euro von Atletico fest verpflichten oder für eine weitere Spielzeit und erneut zehn Millionen Euro Gebühr ausleihen.