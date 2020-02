Roma-Youngster Justin Kluivert: "Mein Vorbild ist Cristiano Ronaldo"

Roma-Youngster Justin Kluivert schwärmt im DAZN-Interview von Cristiano Ronaldo und bezeichnet den Juve-Star als sein Vorbild.

Offensivspieler Justin Kluivert, Sohn von Oranje-Legende Patrick Kluivert, hat im exklusiven Interview mit DAZN verraten, dass Juventus-Star und Europameister Cristiano Ronaldo sein großes Vorbild ist.

"Für das, was er auf und neben dem Platz ist, ist mein Vorbild Cristiano Ronaldo", erklärte der 20-Jährige in Diensten der AS Roma. "Ich bewundere ihn seit meiner Kindheit und folge ihm immer noch."

Kluivert schwärmt von Abdelhak Nouri

Gleichzeitig bezeichnete er aber auch seinen ehemaligen Teamkollegen Abdelhak Nouri, der nach seinem Herzstillstand im Testspiel von Amsterdam gegen schwere Hirnschäden davongetragen hat, als "kleines Idol".

"Die Geschichte von Nouri kann man nicht verstehen, wenn man nicht dabei war", so Kluivert. "Für mich war er ein kleines Idol, der Beste, ein Leader und Gentleman, der trotz seines jungen Alters von allen bei Ajax respektiert wurde."