Jupp Heynckes über Bayern-Trainer Hansi Flick: "Er kann eine Ära prägen"

Unter Hansi Flick hat der FC Bayern München zu alter Stärke zurückgefunden. Jupp Heynckes hat nur lobende Worte für ihn auf Lager.

Ex-FCB-Coach Jupp Heynckes wünscht dem aktuellen Trainer Hansi Flick eine lange Zukunft beim , nachdem sein aktueller Vertrag beim deutschen Rekordmeister nur bis Saisonende läuft.

"Er ist für mich der ideale Trainer des FC Bayern, der eine neue Ära prägen kann", erklärte Heynckes in der Welt am Sonntag. "Mir imponiert sehr, dass Hansi bescheiden ist und sich nicht so wichtig nimmt. Er würde sich auch nie ändern, wenn er dreimal die gewinnen würde. Das ist Hansi Flick."

Während seiner Zeit in München war Heynckes Ende der 80er-Jahre sogar Trainer von Flick und erinnert sich gerne an die positive Zeit zurück. "Er war kein unantastbarer Stammspieler, aber er war sehr professionell, gewissenhaft und hat durch eine gute Mentalität und einen wirklich ausgezeichneten Charakter bestochen", so Heynckes.

FC Bayern München: Flick folgte auf Niko Kovac

Laut dem 74-Jährigen habe Flick zudem "ein ganz klares fußballerisches Konzept. Bei der Nationalmannschaft hat er gelernt, wie man mit großen Spielern umgeht."

Flick war langjähriger Assistent von Joachim Löw und arbeitete beim DFB, ehe er zu Beginn der Saison als Co-Trainer von Niko Kovac an der Isar angestellt wurde. Dort übernahm er Anfang November nach dem Rauswurf von Kovac den Posten als Cheftrainer.