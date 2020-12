Ex-Bayern-Coach Jupp Heynckes schwärmt von Hansi Flick: "So viel Erfolg hatte noch nie ein Trainer"

Der ehemalige Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat von seinem Nachfolger Hansi Flick geschwärmt. Dieser habe im letzten Jahr Erstaunliches geleistet.

Jupp Heynckes, der den FC Bayern 2013 zum ersten Triple der Vereinsgeschichte führte, hat lobende Worte für Hansi Flick gefunden.

"So viel Erfolg innerhalb eines Jahres hatte noch nie ein Trainer in der Fußballgeschichte", sagte der 75-Jährige im Gespräch mit dem kicker: "Ich musste 34 Jahre warten, um das Triple zu gewinnen. Hansi hat dafür zehn Monate gebraucht."

Heynckes über Bayern-Trainer Flick: "Er hat eine Naturbegabung"

Insbesondere die Herangehensweise, wie Flick mit seinen Spielern umgeht, imponiert Heynckes: "Es geht nicht nur um das Fußballerische und Physische, die Seele ist genauso wichtig", so der ehemalige Bayern-Trainer, der Flick in diesem Bereich "eine Naturbegabung mit seiner Empathie und Fähigkeit zur Kommunikation" bescheinigte.

2013 hatte Heynckes mit dem FC Bayern die Meisterschaft, den und die gewonnen. In der abgelaufenen Saison gelang Flick mit dem deutschen Rekordmeister das gleiche Kunststück. Auch in der aktuellen Saison belegen die Münchner trotz zuletzt schwächerer Leistungen den ersten Platz in der .