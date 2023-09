Julian Nagelsmanns als Bundestrainer? Es geht wohl um 10 Millionen Euro

Scheitert ein Engagement von Julian Nagelsmann als Bundestrainer am Geld? Wie der FC Bayern helfen könnte.

WAS IST PASSIERT? Ein Engagement von Julian Nagelsmann als Bundestrainer droht angeblich am Geld zu scheitern. Das berichtet die Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge will der bekanntlich klamme DFB einem neuen Bundestrainer ein maximales Jahresgehalt von 4 Millionen Euro bezahlen. Der freigestellte Hansi Flick, dessen Vertrag bis zum Sommer 2024 läuft, soll 6 Millionen Euro jährlich kassieren.

Das Problem: Da Nagelsmann vom FC Bayern bis zum Auslaufen seines Vertrages im Juni 2026 noch rund 20 Millionen Euro (8 Millionen Euro jährlich) erhalten würde, müsste der 36-Jährige für ein DFB-Engagement im gleichen Zeitraum auf insgesamt rund 10 Millionen Euro verzichten. Dieses dicke Minus sei für Nagelsmann kaum zu akzeptieren.

Womöglich ist der DFB auf ein Entgegenkommen des FC Bayern angewiesen. In diesem Fall müsste der deutsche Rekordmeister seinem Ex-Trainer eine Abfindung mit auf den Weg geben, damit sich dessen finanzieller Verlust verringert.

WAS IST BISHER PASSIERT? Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob sich Nagelsmann den Job bei der Nationalmannschaft zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt vorstellen kann. Die Bild am Sonntag hatte berichtet, der DFB habe den Eindruck, der Mann aus Landsberg am Lech sei "hin- und hergerissen".

Demnach wisse er zwar um die womöglich einmalige Gelegenheit, die deutsche Nationalmannschaft im kommenden Jahr bei einer Heim-EM betreuen zu dürfen. Dass es für ihn der passende nächste Karriereschritt ist, da ist sich Nagelsmann aber offenbar nicht ganz sicher.

Spätestens bis zur am 9. Oktober beginnenden USA-Reise möchte der DFB einen neuen Bundestrainer installiert haben. Sollte es mit Nagelsmann nicht klappen, werden nach wie vor Louis van Gaal, Oliver Glasner und Stefan Kuntz als Alternativen gehandelt.