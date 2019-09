Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann erklärt: Darum fotografiere ich fremde Menschen

Julian Nagelsmann mag es nicht, ungefragt fotografiert zu werden. Als Konter hat der Trainer von RB Leipzig daher seine ganz eigene Methode.

Trainer Julian Nagelsmann von -Spitzenreiter hat in einem Interview verraten, wie er darauf reagiert, wenn er bei einem Spaziergang durch die Stadt ungefragt fotografiert wird.

"Ich habe kein Problem mit Fotos, aber ich mag es nicht, wenn die Leute mich nicht fragen", sagte Nagelsmann der Bild und führte aus: "Ich nehme dann mein Handy und fotografiere sie auch, nur um ihnen zu zeigen, wie es ist, einfach ohne jede Vorwarnung fotografiert zu werden.“

Julian Nagelsmann: In zehn Jahren vielleicht Schreiner oder Landschaftsgärtner

Zudem sprach der 32-Jährige über seinen Karriereplan - und wo er sich in fünf bis zehn Jahren sieht: "Klubmäßig weiß ich das nicht. Meine Traumkonstellation wäre, dass ich in zehn Jahren alles gewinne, was mich reizt. Die Meisterschaft, vielleicht sogar auch mal die – das wäre ein Traum."

Sollte er diese Ziele erreichen, kann sich Nagelsmann vorstellen, in zehn Jahren beruflich umzusatteln. "Schreiner, Landschaftsgärtner, Pferde- oder Landwirt, Angestellter in einer Outdoorfirma, Vorträge halten. Viele Möglichkeiten, eine nicht: nichts!“, sagte er über mögliche Berufswünsche.

Zunächst will Nagelsmann am Samstag aber drei Punkte mit RB gegen Schalke holen. Um 15.30 Uhr steigt das Topspiel gegen die Königsblauen.