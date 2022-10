Julian Draxler bangt um WM-Chance - Benfica-Star fällt mehrere Wochen aus

Nach Florian Neuhaus und Jonas Hofmann bangt Bundestrainer Hansi Flick um den nächsten Mittelfeldspieler mit WM-Chancen.

Julian Draxler hat sich eine Muskelverletzung an der Rückseite des linken Oberschenkels zugezogen und fällt wochenlang aus. Das berichten portugiesische Medien. Damit muss der 29-Jährige um seine potenzielle Teilnahme an der WM in Katar bangen, angeblich stand er auf der provisorischen Kaderliste von Bundestrainer Hansi Flick.

Draxler zog sich die Verletzung bereits am vergangenen Freitag beim 1:0-Erfolg von Benfica Lissabon beim Gastspiel gegen den FC Porto zu. In der 63. Minute griff er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den linken Oberschenkel und musste ausgewechselt werden.

Draxler steht wohl im vorläufigen WM-Kader

Nun wird er offenbar mindestens zweieinhalb Wochen ausfallen. Am 10. November, also in gut zwei Wochen, will Flick allerdings seinen endgültigen 26-Mann-Kader bekanntgeben. Nach Informationen der Bild steht der Mittelfeldspieler im vorläufigen 55-Mann-Kader des DFB, der am Montag der FIFA übermittelt wurde.

Draxler ist also ein Kandidat für das deutsche Aufgebot für die am 20. November beginnende WM in Katar. Ob seine Verletzung ihm nun einen Strich durch die Rechnung macht, bleibt abzuwarten. Bei Benficas 4:3-Erfolg in der Champions League gegen Juve war er nicht mit dabei, in den kommenden Wochen wird er ebenfalls keine Werbung für sich machen können.

In der aktuellen Saison ist er von Paris Saint-Germain an Benfica ausgeliehen. In bisher fünf Ligaspielen und drei CL-Partien unter Ex-Buli-Trainer Roger Schmidt erzielte der Deutsche einen Treffer, kam aber meistens von der Bank. Seine Leihe läuft noch bis Saisonende.