Julian Álvarez: Ein "Traum", mit Lionel Messi und Erling Haaland zusammen zu spielen

Der junge Argentinier spielt in der Nationalelf mit Lionel Messi zusammen, bei Manchester City mit Erling Haaland. Besser geht es nicht, oder?

WAS IST PASSIERT? Argentiniens Nationalstürmer Julian Álvarez hat sich begeistert darüber gezeigt, in der Nationalelf sowie bei seinem Klub Manchester City mit so vielen Superstars zusammenspielen zu können. "Mit den Besten spielen und trainieren zu können, macht dich besser. Man lernt so viel", sagte er in einem Interview mit ESPN.

"Es ist ein Traum, zu ihnen zu gehören und so als Spieler und Mensch zu wachsen", betonte der 23-Jährige.

WAS IST DER HINTERGRUND? Álvarez gewann mit Manchester City in der Saison 2022/23 das Triple aus Meisterschaft, Champions League und FA Cup. Mit der Albiceleste gelang ihm an der Seite von Lionel Messi zudem der Triumph bei der WM in Katar.

Damit ist er der erste Spieler überhaupt, der diese vier Titel innerhalb eines Jahres gewinnen konnte. "Die letzte Saison war sehr lang und intensiv, mit sehr vielen Spielen", gab Álvarez zu: "Ich fühle mich gut und bin voller Selbstbewusstsein. Ich habe viele Spiele absolviert und viele Minuten gespielt."

Mit den Skyblues sollen in der Saison 2023/24 weitere Titel folgen: "Weil wir letztes Jahr alles gewonnen haben, spielen die Teams jetzt anders gegen uns", warnte er. "Dessen sind wir uns bewusst, wir sind gewarnt."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Álvarez erzielte in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben insgesamt 17 Tore für ManCity. In der aktuellen Spielzeit liegt er bereits bei sieben Toren und fünf Vorlagen.