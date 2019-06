Ex-Real-Coach Julen Lopetegui wird neuer Trainer beim FC Sevilla

Seit seinem Aus bei Real Madrid war Julen Lopetegui ohne Job. Nun heuert der frühere spanische Nationalcoach beim FC Sevilla an.

Julen Lopetegui war bei Bayern München im Gespräch

Der ehemalige spanische Nationaltrainer Julen Lopetegui wird neuer Trainer beim . Dies teilten die Andalusier am Dienstagmorgen offiziell mit. Lopetegui unterschrieb einen bis 2022 datierten Vertrag.Der 52-Jährige folgt in Sevilla auf Interimstrainer Joaquin Caparros. Der Sportchef hatte den entlassen Pablo Machin vertreten und mit Sevilla den sechsten Tabellenplatz in der Endabrechnung erreicht.

Lopetegui war bis zum vergangenen Sommer Coach der spanischen Nationalelf. Kurz vor der WM in Russland wurde sein Wechsel zu Real Madrid publik, woraufhin er bereits vor Beginn der Endrunde seinen Posten räumen musste. Bei Real blieb er anschließend nur wenige Monate im Amt und wurde nach durchwachsenen Ergebnissen durch Santiago Solari ersetzt. Seitdem war Lopetegui ohne Job.

Vor wenigen Wochen waren Gerüchte aufgetaucht, laut denen Lopetegui auch beim FC Bayern München ein Kandidat auf die mögliche Nachfolge von Niko Kovac war. Dies hatte der FCB allerdings dementiert.