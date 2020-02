Liverpool-Coach Jürgen Klopp mit rührender Antwort an kleinen ManUnited-Fan: "Leider kann ich Deiner Bitte nicht nachkommen"

Ein kleiner United-Fan kann es nicht ertragen, dass der Erzrivale aus Liverpool ständig gewinnt. Jürgen Klopp schickte ihm eine rührende Antwort.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat einem kleinen Manchester-United-Fan eine rührende Antwort auf dessen "Beschwerde"-Brief geschickt. Der zehnjährige Daragh Curley hatte für ein Schulprojekt an Klopp geschrieben und ihn darum gebeten, dass der Erzrivale doch noch ein paar Spiele in der Premier League verliert.

"Meiner Frau Tricia wurde auf der lokalen Poststelle mitgeteilt, dass ein Einschreiben für Daragh Curley vorliege", sagte Daraghs Vater der BBC . "Sie wunderte sich, wer Daragh ein Einschreiben schicken sollte. Aber als sie es ihm sagte, antwortete er sofort 'Oh, das ist Jürgen Klopp'."

Der Liverpool-Coach, der mit seinem Team die Premier-League-Tabelle mit 22 Punkten Vorsprung auf anführt, schrieb in seiner Antwort: "Leider kann ich Deiner Bitte in dieser Sache nicht nachkommen, ich habe gar keine Wahl. So sehr Du auch willst, dass Liverpool verliert, ist es mein Job, alles dafür zu tun, dass Liverpool gewinnt. Weil es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gibt, die sich das wünschen. Und die will ich nicht im Stich lassen."

Jürgen Klopp macht kleinem United-Fan Hoffnung: "Wir werden wieder verlieren"

Ein bisschen Hoffnung machte Klopp dem jungen United-Anhänger dann aber doch noch: "Zum Glück für Dich haben auch wir schon Spiele verloren - und das werden wir auch in Zukunft wieder einmal tun. Denn das ist Fußball. Als Zehnjähriger denkst Du natürlich, dass die Dinge immer so bleiben, wie sie jetzt sind. Aber wenn es eines gibt, dass ich Dir mit meinen 52 Jahren sagen kann, ist es, dass das definitiv nicht so ist."

Daragh hatte sich in seinem Schreiben an den deutschen Erfolgstrainer beschwert, dass Liverpool "zu viele Spiele" gewinne. "Wenn Ihr noch neun Spiele gewinnt, dann habt Ihr die längste Ungeschlagen-Serie im englischen Fußball. Als United-Fan ist das sehr traurig. Also bitte sorgen Sie beim nächsten Spiel dafür, dass Liverpool verliert. Ihr solltet einfach das andere Team treffen lassen. Ich hoffe, ich habe Sie überzeugt, die Liga nicht zu gewinnen und auch kein weiteres Spiel mehr."

Von den bisher 26 Partien dieser Premier-League-Saison hat Liverpool 25 gewonnen, lediglich einmal gab es ein Remis. Die erste Meisterschaft seit 1990 könnte schon Ende März eingetütet werden, zudem winkt der Ruhm, wie der in der Saison 2003/04 in einer kompletten Spielzeit ohne Niederlage zu bleiben.