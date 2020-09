Jürgen Klopp nach Thiago-Debüt beim FC Liverpool: "Es war der perfekte Start für ihn"

Klopp war nach Thiagos Debüt beim FC Liverpool voll des Lobes für den 29-Jährigen, dem auf Anhieb ein Rekord in der Premier League gelungen ist.

Trainer Jürgen Klopp hat nach dem Debüt von Thiago im Trikot des von seinem Neuzugang geschwärmt. Gegen den hatte sich der englische Meister am Sonntag durch zwei Tore von Sadio Mane (50., 54.) mit 2:0 durchgesetzt. Nach der Pause war Thiago beim Stand von 0:0 für Jordan Henderson eingewechselt worden.

"Wir haben uns entschieden, Thiago zu bringen, weil es Elf gegen Zehn war und ein Spieler wie er den Rhythmus vorgeben kann. Es war der perfekte Start für ihn, und die Jungs haben ihm massiv geholfen", lobte Klopp gegenüber BBC Sport die Leistung des 29-Jährigen, der erst unter der Woche vom FC Bayern gekommen war .

Klopp über Thiago-Debüt: "Dann wurde es das perfekte Spiel für ihn"

Nach einer Notbremse von Andreas Christensen gegen Mane hatte Liverpool in der zweiten Halbzeit in Überzahl gespielt. Eine Tatsache, die auch Thiago in die Karten spielte: Er spielte in nur einer Halbzeit 75 erfolgreiche Pässe. Das ist seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2003/04 keinem anderen Spieler in der Premier League gelungen.

75 - Half-time substitute Thiago completed more passes (75) than any Chelsea player managed in the entire match. Since full passing data is available for the Premier League (2003-04), his 75 successful passes are the most by a player who played a maximum of 45 minutes. Control. pic.twitter.com/UvHfrw1ggN — OptaJoe (@OptaJoe) September 20, 2020

"Er muss sich noch an seine Mannschaftskameraden gewöhnen, aber als Chelsea in Unterzahl geraten ist, wurde es das perfekte Spiel für ihn", äußerte sich Klopp in Anschluss an die Begegnung bei Sky Sports : "Sein Spiel hat mir sehr gut gefallen. Defensiv war es für ihn knifflig, aber offensiv, mit dem Ball, das ist seine Stärke. Er will den Ball verteilen."