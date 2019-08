Pep Guardiolas Anruf nach dem Champions-League-Finale verwirrte Jürgen Klopp: "Dachte, es ist mein Pep!"

Jürgen Klopp erzählt von seinem Telefont mit Pep Guardiola nach dem UCL-Finale gegen Tottenham und verrät, dass er einen anderen Pep erwartete.

EXKLUSIV

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat im exklusiven Interview mit Goal und SPOX verraten, dass ihn Trainer Pep Guardiola von nach dem Gewinn des Champions-League-Endspiels gegen anrief. Klopp war nach eigenen Angaben perplex, hatte er doch einen anderen "Pep" am anderen Ende der Leitung erwartet.

"Es ging über Lee Nobes, unseren Chef-Physio. Er hat einst für City gearbeitet und mit ihm gesprochen", so Klopp. "Ich weiß nicht, wer wen angerufen hat, aber er hat mir das Handy gegeben und auf dem Display stand 'Pep'."

Klopp: Habe mit Pep Guardiola Witze gemacht

Doch Klopp dachte im ersten Moment nicht an Guardiola, sondern an Pepijn Lijnders, seinen niederländischen Co-Trainer. "Ich hab zu 100 Prozent gedacht, es sei mein Pep. Ich habe mich etwas gewundert, aber denn kapiert, dass es der andere Pep war", so Klopp.

Beide hätten sich im Anschluss "sehr respektvoll unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, welch eine großartige Saison wir hatten und haben ein paar Witze gemacht. Wir waren beide offensichtlich in guter Stimmung."