"Es muss sich etwas ändern": Jürgen Klopp unterstützt Social-Media-Boykott der Premier League

Jürgen Klopp hält den viertägigen Boykott der sozialen Medien durch die Klubs der englischen Premier League für eine gute Idee.

"Ich unterstütze alle Klubs darin. Es muss sich etwas ändern", sagte der Teammanager von Meister FC Liverpool am Freitag.

Fußball-Profis führten inzwischen ein öffentliches Leben, meinte Klopp. "Wenn Sie die Spieler aus früheren Tagen fragen, welches Leben sie rund um die Spiele geführt haben - das ist alles vorbei. Das passiert einfach nicht mehr", erzählte der Coach, "und einer der Gründe dafür sind die sozialen Medien."

Premier League social media accounts will now be going silent until Tuesday 4 May.



Online abuse must stop. Social media platforms must do more.#NoRoomForRacism | #StopOnlineAbuse pic.twitter.com/mHIN4xI2qx