Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool auf Sparkurs: "Gibt nur vier Vereine, die jeden kriegen können"

Jürgen Klopp möchte in diesem Sommer beim LFC nicht groß investieren. Daran ändert auch die bisher durchwachsene Vorbereitung der Reds nichts.

Teammanager Jürgen Klopp hat beim in dieser Transferperiode keine großen Transfers mehr geplant. Das verriet der Champions-League-Sieger am Sonntag nach der 0:3-Testspiel-Niederlage gegen die .

"Wir leben nicht in einer Fantasiewelt, wo man alles haben kann, was man will. Das können wir nicht ständig tun", sagte Klopp. Nachdem die Reds im vergangenen Jahr noch rund 180 Millionen Euro in Neuzugänge investierten, wurde bisher lediglich der 17-jährige Sepp van den Berg (1,9 Mio €) als Verpflichtung vorgstellt.

Jürgen Klopp: "Müssen auf unser Geld aufpassen"

Der Trainer erklärte weiter, dass es nur wenige Klubs gibt, die jedes Jahr solche hohen Ausgaben tätigen können: "Es scheint, dass es nur vier Vereine auf der Welt gibt, die das können: , Barcelona, City und PSG." Liverpool müsse hingegen zurückhaltender agieren.

Klopp führte fort: "Was immer sie brauchen, sie kriegen es. Wir können uns mit ihnen nicht vergleichen. Wir müssen auf unser Geld aufpassen." Derzeit befindet sich der 52-Jährige mit Liverpool in der Saisonvorbereitung. Dabei läuft noch nicht alles nach Plan.

So kassierte der LFC vor der jüngsten Pleite gegen Napoli auch Niederlagen gegen den BVB und den . Gegen kam man indes nicht über ein Remis hinaus. Für Klopp ist das jedoch noch kein Grund zur Sorge.

Jürgen Klopp über die Vorbereitung ohne sechs Spieler: "Fühlt sich seltsam an"

"Ich hatte noch nie eine Vorbereitung, in der sechs Spieler fehlen. Das fühlt sich seltsam an", erklärte der ehemalige Dortmunder. Derzeit muss Klopp aufgrund des Afrika-Cups und der Copa America auf die Top-Stars Sadio Mane, Mohamed Salah, Naby Keita, Roberto Firmino und Alisson verzichten.

Klopp fügte hinzu: "Wenn unsere Gegner uns jetzt sehen, werden sie sagen: Es ist eine einfache Aufgabe. Aber wir werden ein anderes Tier sein, wenn die Saison startet." Dabei bleibt ihm jedoch wenig Zeit. Bereits am Sonntag steigt Liverpool mit dem Community Shield gegen in die Saison ein (16 Uhr live auf DAZN).

Mit Blick auf die Partie gegen den englischen Meister ist Klopp zuversichtlich. "Die beste Erkenntnis ist, dass City keine Ahnung hat, gegen wen sie spielen – weil wir unsere Aufstellung selbst noch nicht kennen", scherzte der Coach. Zuvor schwört sich Klopp mit seiner Mannschaft noch im Trainingslager in Evian auf die Saison ein, wo man am Mittwoch auf treffen wird.