FC Liverpool - "Werde mich nicht selbst einwechseln" - Jürgen Klopp sorgt auf PK für Lacher

Am Mittwoch dürfen der FC Liverpool und Jürgen Klopp die EPL-Trophäe in Empfang nehmen. Auf dem Platz wird der Coach zuvor nicht stehen.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wird es am Mittwoch im Duell mit dem (21.15 Uhr im LIVE-TICKER) am vorletzten Spieltag der Premier-League-Saison nicht einem seiner berühmten Vorgänger gleich tun und sich selbst einwechseln.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie, nach der der englische Meister die Premier-League-Trophäe überreicht bekommen wird, betonte Klopp lachend: "Als erstes muss ich klar stellen, dass es keine Chance gibt, dass ich mich beim Spiel morgen einwechseln werde."

Jürgen Klopp: "Wir konnten sehen, wie viel ihnen das hier bedeutet"

Kenny Dalglish, Liverpools letzter Meistertrainer vor Klopp, hatte das 1990 genau so gemacht. Im vorletzten Spiel der Saison 1989/90 gegen Derby County (1:0), nach dem die Reds seinerzeit als Champion geehert wurden, wechselte sich der Schotte für die letzten 20 Minuten selbst ein. Für Dalglish, seinerzeit 39, war es der letzte seiner insgesamt 355 Erstliga-Einsätze für den Klub von der Anfield Road.

Mehr Teams

Am Mittwoch wird Dalglish nun einer derjenigen sein, der Klopp und Co. Liverpools ersten Meisterpokal seit 30 Jahren überreichen wird. "Das ist absolut großartig. Als wir im Hotel Meister wurden (weil gegen Chelsea verlor, d. Red.) und all die vielen Pflichten erledigen musste, sahen wir Kenny und Graeme Souness (ebenfalls eine Liverpool-Legende, d. Red.) da sitzen und konnten sehen, wie viel ihnen das hier bedeutet. Das war wunderschön", betonte Klopp.